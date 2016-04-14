Иньеста: «Абсолютно не важно, ошибся судья или нет»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста после поражения от «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов подчеркнул, что теперь его команде необходимо сконцентрироваться на других турнирах.

«Абсолютно не важно, ошибся судья или нет. Мы не смогли показать ту игру, которую умеем. Конечно, всегда тяжело проигрывать и вылетать из турнира.

В настоящий момент «Барселона» находится не в оптимальной форме. Необходимо найти силы, поскольку нас еще ожидает борьба за два трофея. Нужно забыть об этом поражении и сосредоточиться на чемпионате и Кубке Испании», – сказал Иньеста.