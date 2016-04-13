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    Гордеев: «О случившемся в «Мордовии» расскажу потом»

    Экс-главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев, покинувший саранский клуб в начале прошлой недели, заявил, что пока не готов разъяснить ситуацию со своим уходом. Напомним, ранее сообщалось, что специалист был вынужден уйти со своего поста по семейным обстоятельствам.

    «Что произошло в «Мордовии»? Пока что воздержусь от комментариев. Пусть пройдет немного времени, попозже все расскажу. Занят ли я сейчас поиском новой работы? Нет, пока еще нет», – сказал Гордеев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.04.2016 22:49
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 14 апреля 2016, 01:52

      С его-то семейными обстоятельствами искать новое место работы? Это если судить по формулировке, данной клубом, но там действительно тайны мордовского дворца и реальную причину вряд-ли мы узнаем

      1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 14 апреля 2016, 00:56

      Где лошади прошли, там и нагадили.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 14 апреля 2016, 00:10

      Не захотел в договорном матче участвовать.

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 апреля 2016, 23:55

      зачем????????? вдруг опять придется в Саранск возвращаться?

      -1
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      Рейтинг: +140

      Reets > ljrljr0505 14 апреля 2016, 06:33

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +1948

      Гранит 13 апреля 2016, 23:52

      Почему в нашем футболе всё не прозрачно?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Гранит 14 апреля 2016, 02:19

      В ИТАЛЬЯНСКОМ ЕЩЕ МЕНЬШЕ ПРОЗРАЧНОСТИ.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > sergey_86-76 14 апреля 2016, 08:23

      Так мафия,что у нас,что в италии

      0
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 13 апреля 2016, 23:02

      Тайны мордовского двора.

      3
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