Гордеев: «О случившемся в «Мордовии» расскажу потом»

Экс-главный тренер «Мордовии» Андрей Гордеев, покинувший саранский клуб в начале прошлой недели, заявил, что пока не готов разъяснить ситуацию со своим уходом. Напомним, ранее сообщалось, что специалист был вынужден уйти со своего поста по семейным обстоятельствам.

«Что произошло в «Мордовии»? Пока что воздержусь от комментариев. Пусть пройдет немного времени, попозже все расскажу. Занят ли я сейчас поиском новой работы? Нет, пока еще нет», – сказал Гордеев.