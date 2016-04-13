Дмитрий Комбаров: «Задача на Евро-2016 – выход из группы, а дальше нужно дойти до полуфинала»

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего летом чемпионата Европы во Франции, отметив, что национальная команда может добраться до полуфинальной стадии турнира. Напомним, что россияне сыграют в одной группе с Англией, Уэльсом и Словакией.

– Какие ожидания у вас от предстоящего во Франции чемпионата Европы?

– Я думаю, команда у нас хорошая, вполне по силам справиться с теми задачами, которые перед нами будут ставиться. Только позитивный настрой: ехать с мыслями о том, чтобы выполнить задачу, как минимум. А дальше уже, возможно, что-то большее получится. У нас сбалансированная команда, которая знает и понимает, что от нас требуется. И тренерский штаб доносит это очень доходчиво. Я думаю, в этом плане наша сила.

– При каких условиях вы можете назвать этот чемпионат успешным?

– Минимум – выход из группы. А дальше уже, я думаю, до полуфинала надо дойти. Как говорится, аппетит растет во время еды.

– А по личным достижениям?

– В первую очередь, конечно, играть и показывать хорошую игру, отдавать пасы голевые, по возможности – забить гол.

– Какая была ваша реакция, когда вы узнали соперников сборной России по Евро-2016?

– Спокойно отнесся, не было ни восторга, ни противоположных эмоций. Интересная группа. С Англией сборная России уже играла, но я тогда в этих матчах не принимал участия. Будет интересно.