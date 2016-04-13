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  • Дмитрий Комбаров: «Задача на Евро-2016 – выход из группы, а дальше нужно дойти до полуфинала»

Дмитрий Комбаров: «Задача на Евро-2016 – выход из группы, а дальше нужно дойти до полуфинала»

13 апреля 2016, 22:24
8

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего летом чемпионата Европы во Франции, отметив, что национальная команда может добраться до полуфинальной стадии турнира. Напомним, что россияне сыграют в одной группе с Англией, Уэльсом и Словакией.

Какие ожидания у вас от предстоящего во Франции чемпионата Европы?

– Я думаю, команда у нас хорошая, вполне по силам справиться с теми задачами, которые перед нами будут ставиться. Только позитивный настрой: ехать с мыслями о том, чтобы выполнить задачу, как минимум. А дальше уже, возможно, что-то большее получится. У нас сбалансированная команда, которая знает и понимает, что от нас требуется. И тренерский штаб доносит это очень доходчиво. Я думаю, в этом плане наша сила.

При каких условиях вы можете назвать этот чемпионат успешным?

– Минимум – выход из группы. А дальше уже, я думаю, до полуфинала надо дойти. Как говорится, аппетит растет во время еды.

А по личным достижениям?

– В первую очередь, конечно, играть и показывать хорошую игру, отдавать пасы голевые, по возможности – забить гол.

Какая была ваша реакция, когда вы узнали соперников сборной России по Евро-2016?

– Спокойно отнесся, не было ни восторга, ни противоположных эмоций. Интересная группа. С Англией сборная России уже играла, но я тогда в этих матчах не принимал участия. Будет интересно.

Источник: Интерфакс
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Спартак Россия Комбаров Дмитрий
Комментарии (8)
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KorolShut
1460576132
Полуфинал ему подавай, из группы хоть бы вышли
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андрей андреев
1460576973
Интересно,он и правда верит в это или прикалывается?
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Pro100Kid
1460577123
Задача - не опозориться!
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Тraumtanzеr
1460578826
Повторите 2008, вам все простят.
Ответить
ljrljr0505
1460581050
хорошо бы дойти....
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sprint5
1460603440
рано об этом говорить
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