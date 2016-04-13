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    Чанов: «Акинфеев должен входить в пятерку лучших голкиперов мира»

    Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов выразил мнение, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев должен входить в пятерку лучших вратарей мира. Напомним, ранее The Telegraph включил россиянина в 20-ку сильнейших, расположив его на 14-м месте.

    – Вас скорее порадовало, что Акинфеева включили в двадцатку, или удивило, что он не попал в десятку?

    – Мне кажется, Игорь должен стоять гораздо выше 14-го места. Нынешняя позиция объясняется тем, что ЦСКА не участвует сейчас в Лиге чемпионов.

    – Два года назад вы говорили, что Игорь входит в топ-5 лучших вратарей мира. Не поменяли своего мнения?

    – Нет, не поменял. Ничего не изменилось. Новые вратари появляются, только Игорь не стал играть слабее. Однозначно, Акинфеев – в десятке.

    – Значит, не в топ-5, а в топ-10?

    – Да нет, пожалуй, опять включу его в пятерку. Игорь держит уровень! Раньше вратари получали приз лучшего голкипера страны только в 30 лет. А Игорь «выстрелил» в 17 лет и до сих пор держит планку. Его ругают, а посмотрите, сколько лет он стоит бессменно. Не забывайте и про тяжелые травмы. А он восстанавливается и дальше совершает сэйвы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2016 00:16
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +459

      sour12 14 апреля 2016, 02:53

      скорей всего так и было бы если бы не две тяжёлые травмы на колено.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 13 апреля 2016, 11:29

      Акинфеев в двадцатке, очень рад. Он у Меня 22-ым был. Топ уровень это 5-ка. А до 5-ки ему как до луны.

      -2
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      Рейтинг: +70

      росс 13 апреля 2016, 11:19

      Пару "плюх - бабочек" словит на ЧЕ, как в Бразилии на мировом чемпионате, затем продлит свой рекорд в ЛЧ, и место в тройке самых неуклюжих вратарей ему обеспечено.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1608

      кто там > росс 13 апреля 2016, 18:45

      привет штанголизу, пятачок)

      -1
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 13 апреля 2016, 10:25

      Игра Акинфеева не изменилась,когда этому парню было 17 лет.Дожил до 30,а мастерства не прибавилось.Реакция нулевая,акробатика отсутствует,на выходах никакой,даже мяч не научился выкатывать,бросает и тот скачет,пока его не обработает игрок,или бросает в борьбу.Вроде бы мелочи,но если ты это делаешь плохо значит ошибся профессией.

      2
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 13 апреля 2016, 10:06

      ААХАХАХААХАХАХХАХААХ

      -1
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 13 апреля 2016, 09:47

      Приз лучшая дырка мира это сильно,какая нафиг пятерка??? Ему и 20 это много,это абсурд,по вашему мнению тер штеген хуже Акинфеева????что бы включить его в топ 5 надо обкуриться , бухнуть и перебрать наркотиков

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 13 апреля 2016, 09:23

      При всем уважении к Игорю он даже в 20 не входит,за последнии 5-6 лет он практически не выручал в важных матчах не ЛЧ,не в сборной!!!!смешно,какой вообще топ....просто вратарь,он был не плох но это было так давно,надо было уезжать если звали!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1608

      кто там > Psih86 13 апреля 2016, 18:44

      дурачушка, случаем не благодаря Игорю мы едем на ЧЕ? блягодаря его сэйвам против Швеции?

      -1
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      Рейтинг: +25

      glumm 13 апреля 2016, 09:11

      в тройке)

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 13 апреля 2016, 08:59

      Бред!!!

      -2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 13 апреля 2016, 08:37

      Как совместить супер-рекорд Акинфеева и вот это заявление?

      -2
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