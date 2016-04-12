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  • Дзюба: «В «Спартаке» не уважали меня, вытирали об меня ноги»

Дзюба: «В «Спартаке» не уважали меня, вытирали об меня ноги»

12 апреля 2016, 21:20
22

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в интервью «Российской Газете» рассказал подробности своего перехода в петербургский клуб.

«Главный конкурент за чемпионство — это ЦСКА. В последнее время только ЦСКА борется с «Зенитом» за первое место, хотя «Ростов» всем уже доказал, что его стоит уважать. Плюс есть «Локомотив», на кого никто не ставил перед сезоном, а он все выигрывает. Но если выбирать одну из этих команд — назову все же ЦСКА. «Спартак»? Эта команда всегда будет надеяться на чемпионство. У «Спартака» амбиции примерно такие же, как у нас. Не в обиду моему бывшему клубу будет сказано, но амбиции должны быть подкреплены результатами. А с этим у «Спартака» есть проблемы, в отличие от «Зенита». От нас ждут побед не только в Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов.

Что касается перехода в «Зенит», я до последнего думал, как мне поступить. Все-таки я воспитанник «Спартака», столько времени там провел. Я был на перепутье, сильно волновался. Это был очень серьезный шаг, самый важный в моей карьере. Советовался с семьей, друзьями, и когда уже понял, что со «Спартаком» мы никак не договоримся, принял решение. Именно к «Спартаку» у меня претензий нет. Это мой родной клуб. Его создавали великие люди, которые закладывали одни понятия, а на их место пришли те, которым начихать на «Спартак». Им лишь бы кошельки свои набить. И один человек слушает этих людей и принимает решения. Честно, не знаю, зачем он это делает, но это уже к нему вопрос, а не ко мне.

Не хотелось бы называть их имен. Думаю, они отлично все понимают. Не хочу раскрывать всю подноготную, но порой просто доходило до беспредела. Терпению всегда приходит конец. Я понимал, что мне хватит унижений. Мою доброту всегда воспринимали за слабость. К сожалению, всегда выходило так, что в родном клубе я пересекался с людьми, которые не уважали меня. А это самое важное. Меня можно не любить, но уважать нужно.

Я никогда не говорил, что не перейду в «Зенит». Что от меня хотели болельщики «Спартака», чтобы я в «Амкар» перешел? Я не говорил, что не перейду в «Зенит» или ЦСКА. Я всегда уважал эти команды, считал их главными конкурентами. Очень долго в «Спартаке» об меня вытирали ноги. Давали понять, что я не нужен клубу. И в какой-то момент мне предложили перейти в «Зенит», так почему я должен был отказаться? Это самый амбициозный клуб России. Предложения от остальных наших команд меня не заинтересовали», — заявил Дзюба.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (22)
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Диктор
1460489664
Гни.лой ты Артемка.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1460489718
Не могу знать чужую кухню, потому, вспоминая "тренеришку", скажу: "Когда сам кого-то не уважаешь, то и тебя уважать не будут".
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АлёшкА91
1460492180
Достал этот дзюба
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veksill
1460495275
Научись играть сначала прежде чем так высказываться.
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koli4ka
1460496880
долго вытирали, но видно не дотёрли, раз такое дубьё в итоге получилось...
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multiscan
1460497386
Подобные Дзюбе людишки готовы оплёвывать всех, кто указал им своё место!
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nice
1460498138
Во многом согласен. Меня всегда смешила что Спартаком управляют старперы. Запудрили всем мозг спартаковским духом. А то что чморили Дзюбу, так видно было. Ссылают к примеру в Ростов, Дзюба там рвет жилы, доказывает свою состоятельность, его возвращают и на лавку. Эта камедь продолжалась все время, пока он в Спартаке играл. Думаю, если бы остался был бы основным игроком лавки. Напов в Спартаке хватает.
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REDWHITE_
1460523384
ШЛЮХА, ОНА И В АФРИКЕ ШЛЮХА))) ДАЖЕ ОТ СВОИХ СЛОВ ОТКАЗАЛСЯ))) ТЕПЕРЬ ПОНЯТНО, ПОЧЕМУ К ТАКИМ ЖЕ В БОМЖАТНИК ПОШЕЛ)))
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baltika415
1460524982
Проституткины слова. Не говарил , не помню, кошельки набивают. ШЛЮХА.
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ljrljr0505
1460527464
правильно написал. а из мясоедов говно полезло. как же на их родной клуб наговорили(правду сказали) сами ничего видеть не хотят. а хорошими игроками и тренерами разбрасываются Эмери тому пример. дважды обладатель кубка уэфа.
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