Дзюба: «В «Спартаке» не уважали меня, вытирали об меня ноги»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в интервью «Российской Газете» рассказал подробности своего перехода в петербургский клуб.

«Главный конкурент за чемпионство — это ЦСКА. В последнее время только ЦСКА борется с «Зенитом» за первое место, хотя «Ростов» всем уже доказал, что его стоит уважать. Плюс есть «Локомотив», на кого никто не ставил перед сезоном, а он все выигрывает. Но если выбирать одну из этих команд — назову все же ЦСКА. «Спартак»? Эта команда всегда будет надеяться на чемпионство. У «Спартака» амбиции примерно такие же, как у нас. Не в обиду моему бывшему клубу будет сказано, но амбиции должны быть подкреплены результатами. А с этим у «Спартака» есть проблемы, в отличие от «Зенита». От нас ждут побед не только в Премьер-лиге, но и в Лиге чемпионов.

Что касается перехода в «Зенит», я до последнего думал, как мне поступить. Все-таки я воспитанник «Спартака», столько времени там провел. Я был на перепутье, сильно волновался. Это был очень серьезный шаг, самый важный в моей карьере. Советовался с семьей, друзьями, и когда уже понял, что со «Спартаком» мы никак не договоримся, принял решение. Именно к «Спартаку» у меня претензий нет. Это мой родной клуб. Его создавали великие люди, которые закладывали одни понятия, а на их место пришли те, которым начихать на «Спартак». Им лишь бы кошельки свои набить. И один человек слушает этих людей и принимает решения. Честно, не знаю, зачем он это делает, но это уже к нему вопрос, а не ко мне.

Не хотелось бы называть их имен. Думаю, они отлично все понимают. Не хочу раскрывать всю подноготную, но порой просто доходило до беспредела. Терпению всегда приходит конец. Я понимал, что мне хватит унижений. Мою доброту всегда воспринимали за слабость. К сожалению, всегда выходило так, что в родном клубе я пересекался с людьми, которые не уважали меня. А это самое важное. Меня можно не любить, но уважать нужно.

Я никогда не говорил, что не перейду в «Зенит». Что от меня хотели болельщики «Спартака», чтобы я в «Амкар» перешел? Я не говорил, что не перейду в «Зенит» или ЦСКА. Я всегда уважал эти команды, считал их главными конкурентами. Очень долго в «Спартаке» об меня вытирали ноги. Давали понять, что я не нужен клубу. И в какой-то момент мне предложили перейти в «Зенит», так почему я должен был отказаться? Это самый амбициозный клуб России. Предложения от остальных наших команд меня не заинтересовали», — заявил Дзюба.