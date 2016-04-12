Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ломбертс: «Моя зарплата в «Зените»? На жизнь хватает»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о своих впечатлениях от жизни в Санкт-Петербурге.

    «В России мне очень нравится. Моя зарплата — не самая большая в России, но на жизнь мне хватает. Мне нравится Петербург, я считаю этот город самым красивым в стране.

    Собираюсь ли я остаться в России по окончании карьеры? Нет, собираюсь вернуться в Бельгию. В Бельгии я живу в Брюгге, и там не так, как в Брюсселе, где после террористических атак даже полиция боится выходить на улицу», — заключил Ломбертс.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2016 21:00
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 апреля 2016, 18:20

      А наша полиция не боится выходить,берут полосатые палки и на улицу))) И когда надо-резиновые))) (в смысле палки)))Палки резиновые ...берут...или это не палки? короче не боятся ни полосатых,ни резиновых...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      MaxBet5555 13 апреля 2016, 00:17

      ха-ха))))вы бы его еще по чем картошка спросили)))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov > MaxBet5555 13 апреля 2016, 14:16

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11