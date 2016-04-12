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    Булыкин: «Стыдно за управленцев «Динамо»

    Бывший нападающий «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что проблемы нынешних неудач московского клуба заключается резкой смене развития.

    «Когда я играл в «Динамо», в клубе была подобная ситуация. Уже тогда было стыдно за управленцев, которые не до конца понимают футбол, а опытных российских игроков отодвинули на второй план. Сейчас клуб очень резко поменял вектор развития. К сожалению, «Динамо» не смогло плавно перейти к новой модели без потери в качестве футбола, как это делается в Европе.

    Клубу будет очень сложно выйти из кризиса, потому что в управлении нет единства и мало людей, которые бы думали о чести и традициях клуба, а не о своей выгоде. В то же время одному Андрею Кобелеву очень тяжело заниматься всеми футбольными вопросами, для этого в команде должно быть как минимум три-четыре специалиста, которые играли на высоком уровне, знают, что такое футбол, и принимали бы важные решения в клубе», – считает Булыкин.

    В текущем сезоне «Динамо» после 23 матчей в Премьер-лиге занимает 11 строчку в турнирной таблице с 24 очками в своей активе.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.04.2016 17:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      Outlaw 13 апреля 2016, 17:41

      Жаль..

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 апреля 2016, 19:23

      А кто то еще сомневается, что в Динамо одно из самых сильных подводных течений )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 12 апреля 2016, 18:32

      Булыкин принес бы больше пользы , чем Погребняк.

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