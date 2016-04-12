Неймар хочет увеличения зарплаты в «Барселоне» в пять раз

Нападающий «Барселоны» Неймар готовится свои условия для продления контракта с клубом. Одним из них будет увеличение зарплаты: бразилец хочет зарабатывать в пять раз больше, чем по нынешним условиям.

Известно, что зарплата 24-летней звезды каталонского клуба составляет около 9 миллионов евро в год, однако он хочет получать 45 миллионов. Для удовлетворения таких запросов «Барселоне» придется либо найти нового титульного спонсора, либо переподписать контракт с Nike, либо в крайнем случае продать права на переименование «Камп Ноу».