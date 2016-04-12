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Неймар хочет увеличения зарплаты в «Барселоне» в пять раз

12 апреля 2016, 14:04
56

Нападающий «Барселоны» Неймар готовится свои условия для продления контракта с клубом. Одним из них будет увеличение зарплаты: бразилец хочет зарабатывать в пять раз больше, чем по нынешним условиям.

Известно, что зарплата 24-летней звезды каталонского клуба составляет около 9 миллионов евро в год, однако он хочет получать 45 миллионов. Для удовлетворения таких запросов «Барселоне» придется либо найти нового титульного спонсора, либо переподписать контракт с Nike, либо в крайнем случае продать права на переименование «Камп Ноу».

Источник: AS
Испания. Примера Трансферы Барселона Неймар
Комментарии (56)
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BloodBow
1460461295
...или продать Неймара. С такими запросами => в Китай
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Ronaldinho R10
1460461523
**анулся??? Если это правда - то НА*УЙ ВАЛИ ,шмот собрал и пи*дуй трусцой !!!То как этот ущерб играет в последних матчах - не тянет на роль баночника,а оно 45 л просит!Представьте,если бы такие условия в Реале ставил Бензема,до которого Неймару ,как гусенице до xyя.
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Artemka69
1460461713
В Китай его продать и все довольны!!!
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Schicko_008
1460462499
Пересу это покажите, он таких любит!)
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Измайловский Кочегар
1460462533
Да я вот тоже хочу, что мне в моей котельной стали в пять раз больше платить. Но тут надо ещё, чтоб и руководство того же захотело.
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KARAT777
1460463430
Пусть едет в Китай там заплатят.
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Tri
1460465164
Денисов узнав об этом потребует увеличения зарплаты в 1000 раз.
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grigkh
1460468653
Имеет право хотеть. Но я б его продал к чертям! Барселона найдет дешевле и как минимум не хуже.
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Protosser
1460469428
Я думаю - утка. Но если, вдруг, так - пусть валит в китай, чепушило.
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de bruyne
1460473426
Да за такие деньги состав лестера купить можно
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