Агент Селезнева: «Я бы не сказал, что Женя выиграл от перехода в «Кубань»

Агент нападающего «Кубани» Евгения Селезнева Вадим Шаблий заявил, что в летнее трансферное окно футболист может уйти из клуба.

«Возможно, летом Селезнев перейдет в новую команду. Он хочет за сборную играть. Думаю, если поступит предложение от «Динамо» или «Шахтера», он будет их рассматривать.

Так получилось, что он перешел в «Кубань». Я бы не сказал, что Женя выиграл, но и не проиграл. Он получил стабильность по контракту по схеме «2+1» и таким образом застраховал себя», – приводит слова Шаблия «Комсомольская правда в Украине».