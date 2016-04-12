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  • Агент Селезнева: «Я бы не сказал, что Женя выиграл от перехода в «Кубань»

Агент Селезнева: «Я бы не сказал, что Женя выиграл от перехода в «Кубань»

12 апреля 2016, 01:42
9

Агент нападающего «Кубани» Евгения Селезнева Вадим Шаблий заявил, что в летнее трансферное окно футболист может уйти из клуба.

«Возможно, летом Селезнев перейдет в новую команду. Он хочет за сборную играть. Думаю, если поступит предложение от «Динамо» или «Шахтера», он будет их рассматривать.

Так получилось, что он перешел в «Кубань». Я бы не сказал, что Женя выиграл, но и не проиграл. Он получил стабильность по контракту по схеме «2+1» и таким образом застраховал себя», – приводит слова Шаблия «Комсомольская правда в Украине».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-Лига Кубань (ЛФЛ) Селезнев Евгений
Комментарии (9)
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АртурZaСМ
1460432266
Не успел перейти, а уже столько вони, лишнего базара, на поле ведет себя как и.диот возмущается по каждому пустяку... сразу видно откуда чел пришел...
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Vasyaka85
1460432980
Да зря он пришел... Если в Россию то надо было хотя бы в клуб который за еврокубки борется... Вон, у Локо вечные проблемы с напами, там бы он пригодился.
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Barsuk52
1460443307
да зачем нам вообще здесь хохлы
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egiven
1460484028
Евгений Селезнев умный, тонкий и техничный игрок полностью выкладывающийся в игре. Конечно в предыдущих составах Кубани ему было бы приятней играть, ну что есть, то есть. Тем более, что в такой трудной команде он не опустил руки, а борется изо всех сил. Спасибо Евгений! Стыдно за злобные и некрасивые соседние комментарии. Люди откуда столько злобы, очнитесь...
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denisrebrikov
1460496213
Неплохой форвард! Получше нашего Паши!
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