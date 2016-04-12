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  • Прядкин: «Спартак» всегда просил ставить его игры попозже, чтобы максимально заполнить стадион»

Прядкин: «Спартак» всегда просил ставить его игры попозже, чтобы максимально заполнить стадион»

12 апреля 2016, 01:26
4

Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал слова главы РФС Виталия Мутко, который заявил, что матчи, начинающиеся в воскресенье в 19:30 было бы лучше перенести на более раннее время.

«Весь прайм-тайм отрегулирован редакционным советом при телеканале. В начале сезона была договоренность о двух временных слотах – матчи, которые берет телеканал, могут начинаться в 17:00 и 19:30. Затем приняли решение о возможности начала игр и в 19:00 – если у ТВ есть такая необходимость. 14 апреля состоится общее собрание лиги, на котором, если будут пожелания клубов, можем внести изменения. Но вообще, мы учитывали мнение всех сторон – не только телевидения. Знаю позицию клубов, которые в свою очередь говорят о пожеланиях болельщиков. 19:30 – для людей вполне нормальное время, особенно в регионах. Если сейчас что-то поменялось, пересмотрим решение», – сказал Прядкин.

По его словам, «Спартак» хотел бы, чтобы его матчи начинались попозже.

«Спартак» хотел начинать в 19:00 – 19:30, чтобы максимально заполнить стадион. Клуб всегда просил ставить его игры попозже. Дело еще и в том, что настало теплое время года, будет жара. И если стартовый свисток будет звучать раньше, вернемся к ситуации, когда после каждого тура пойдут жалобы: мол, зачем играть в жару, это не в интересах болельщиков, футболистам тяжело двигаться… На мой взгляд, пять и семь вечера – нормальное для футбола время. Летом можно начинать позже, поздней осенью – раньше. Но если болельщиков время не устраивает, лига готова обсудить вопрос».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (4)
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sergey_86-76
1460433265
а еще Спартак хотел бы чаще побеждать.
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policepnz
1460433671
Вообще Спартаку пора бы в фнл с такой игрой!
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vladimir-7
1460440285
Спортак хотел бы играть позже всех, когда результаты остальных матчей уже известны.
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