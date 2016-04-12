Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Спаллетти: «Нам нужна хорошая игра, а какое место мы займем – это уже другой вопрос»

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал исход матча 32-го тура Серии А против «Болоньи» (1:1).

    «Иногда ничьи случаются и при хорошем выступлении, так что мы принимаем этот результат и движемся дальше.

    Нам нужна хорошая игра, а займем ли мы второе, третье или шестое место – это уже другой вопрос. Мы должны сохранить этот дух и пытаться дальше играть в тот же футбол, что мы показали сегодня.

    Мы можем как смотреть вперед на «Наполи», так и оглядываться назад на «Интер», – сказал Спаллетти.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2016 00:21
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 апреля 2016, 07:45

      При хорошей игре,да занимать шестое место?
      Нонсенс.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11