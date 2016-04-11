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    Широков: «Единственный результат, который принесет удовлетворение на Евро – победа»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Роман Широков поделился своим мнением об игре национальной команды Франции. Напомним, в товарищеской встрече французы обыграли сборную России со счетом 4:2.

    «А что было страшного в игре с Францией? Что они забили два гола? По игре они, может, и держали мяч, но, насколько я знаю, никаких моментов не создали. Возможно, у них и была страшная скорость, но до штрафной, а дальше они не проникали и ничего не создавали. Забили хорошие мячи, но не более того.

    Во втором тайме и нашу скорость можно было назвать сумасшедшей. Конечно, мы посмотрели, к чему нужно стремиться. Второй тайм показал, что с фаворитами играть можно, и достаточно удачно. Безусловно, Франция – очень хорошая команда, и они еще могут добавить», – приводит слова Широкова «Российская газета».

    Также футболист рассказал о том, чего он ждет от выступления на чемпионате Европы.

    «Команды в группе будут знакомые, наша сборная их побеждала. Уэльс был давно, а со Словакией мы играли сравнительно недавно, и было видно, что это молодая, набирающая обороты команда. Конечно, единственный результат, который принесет удовлетворение на чемпионате Европы – это победа. Если же исходить из реалий, то надо выходить в четвертьфинал и там цепляться как минимум за один матч».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 21:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 12 апреля 2016, 13:33

      Посмотрим на результат, что говорить то?)

      0
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      Рейтинг: +459

      sour12 12 апреля 2016, 02:48

      первый гол привёз головин, второй полностью на совести кокорина (ненужный штрафной грубо играв он заработал и потом его опередил габаритный форвард которому пришлось нагнуться что бы пробить головой) =) 2 последних это вратарские ошибки....просто тренер проверил всех и увидел кто на какой позиции как сможет играть. по сути голы все сами себе привезли.

      0
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 12 апреля 2016, 01:25

      Нужно стремиться к лучшему!

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 11 апреля 2016, 23:57

      Тсссс!!! У Ромы-+41.5, ну бред явление по-медицински закономерное...

      4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > koli4ka 12 апреля 2016, 00:39

      согласен, чушь какая-то, может журналюги переврали..

      -1
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 11 апреля 2016, 22:01

      Если же исходить из реалий, то надо зацепиться хотя бы за один матч в группе.

      4
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 11 апреля 2016, 21:58

      Как минимум

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      Рейтинг: +2229

      river31 11 апреля 2016, 21:51

      Посмотрим, посмотрим...

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      Рейтинг: +19

      viking_91 11 апреля 2016, 21:34

      будет тяжело

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