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    Кержаков: «Дзюбе по силам забить 150 голов, если и дальше так продолжит»

    Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков поздравил форварда «Зенита» Артема Дзюбу с достижением отметки в 100 голов за карьеру. Юбилейный мяч игрок сине-бело-голубых забил в ворота «Амкара» в поединке 23-го тура РФПЛ. Напомним, что Кержаков является лидером в зачете «Клуба 100»: на счету игрока 231 забитый гол.

    «Хочу поздравить Артема. 100 голов – достижение хорошее. Чего пожелать нападающему? Только еще больше голов. А как спортсмену желаю Дзюбе здоровья, чтобы обходился без травм. Будет продолжать забивать так же, как в этом сезоне, вполне может и 150 забить. Если очень захотеть, обязательно все получится», – сказал Кержаков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.04.2016 16:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 апреля 2016, 13:49

      Дзюбило может забить при условии,что Халк не уйдет.

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      Рейтинг: +358

      Финт 12 апреля 2016, 03:29

      Может забить в Зените,удачи

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 апреля 2016, 00:57

      при всем уважении, вряд ли Артем дотянется до Кержа

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