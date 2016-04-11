Мини-футбол. «Лагуна-УОР» завоевала бронзовые медали

Наиболее интригующим в программе 18-го тура женского чемпионата России по мини-футболу выглядело противостояние в Пензе, где местной «Лагуне-УОР» предстояло оспорить право обладания бронзовыми наградами по итогам сезона с подмосковной «Снежаной-Котельники». Одержав разгромную победу в Пензе в январе этого года, с тех самых пор коллектив из Котельников наотрез позабыл о вкусе успеха. Следы затянувшегося кризиса дали о себе знать и в недавней встрече – подопечные Сергея Черепушкина довольно быстро ушли в минус на два мяча, получив шанс отыграться лишь к 28-й минуте, когда отставание благодаря дублю Татьяны Коржовой было сокращено до одного гола. Но вдобавок к уже имеющимся трем голам, успех своей команды закрепили молодые футболистки «Лагуны-УОР» Ирина Родькина и Ольга Тигина – 5:2, что принесло сурской дружине не только три очка, но и безоговорочный титул бронзового призера текущего чемпионата. Клуб Виталия Антонова по итогам этого сезона примерит бронзу впервые в своей истории. Ранее пензячки пять раз праздновали чемпионство и дважды становились вторыми, однако в свете серьезных кадровых потерь в межсезонье и скомканной предсезонной подготовки, данный результат стоит признать положительным.

– Допустили очень много ошибок в обороне, нет концентрации – это, наверное, самое главное. Желания у команды соперника тоже было больше, нежели у нас. Будем думать о следующем сезоне. Посмотрим, что будет дальше. Нам осталась в этом сезоне одна игра с питерской «Авророй» – отыграем ее и будем смотреть и строить планы на следующий сезон, – был немногословен после игры наставник «Снежаны-Котельники» Сергей Черепушкин.

– В этой игре необходимо было выигрывать, прежде всего, для того, чтобы снять все вопросы об обладателе бронзовых медалей. Впервые наш клуб завоевал бронзу, но по этому году, я считаю, что результат очень достойный. Я благодарен девчонкам, и всем тем людям, кто работал с командой, кто находился рядом, помогал и поддерживал нас. Девчонки понимали всю важность этого матча и настраивались на него мы очень серьезно. Мы даже немного отпустили игру в Петербурге, чтобы сохранить наш потенциал и направить его в нужное русло в игре со «Снежаной». Последние тренировки к тому же принесли нам потерю и девчонкам пришлось «через не могу» играть против десяти человек в составе соперника. Большое всем спасибо! Я поздравляю всех неравнодушных с этой бронзой – она у нас впервые! – поделился впечатлениями главный тренер «Лагуны-УОР» Виталий Антонов.

В другом противостоянии тура «Тюмень» в последнем домашнем матче попрощалась с родными болельщиками до следующего сезона, однако порадовать своих поклонников не сумела, потерпев фиаско от столичного «Торпедо-МАМИ». К середине второго тайма москвички обеспечили уверенное преимущество в счете благодаря голам Бородиной, Воробей и дублю Дерипаско. Уйти от сухого поражения сибирячкам помог лишь автогол Даниловой – 1:4, победа «Торпедо-МАМИ».

Чемпионат России. 18-й тур

Лагуна-УОР (Пенза) – Снежана-Котельники (Московская область) – 5:2 (3:1)

Голы: Чернова, 6. Карасева, 8 (а/г). Пегова, 19. Родькина, 32. Тигина, 36 – Коржова, 13, 28.

Тюмень – Торпедо-МАМИ (Москва) – 1:4 (0:3)

Голы: Данилова, 35 (а/г) – Бородина, 9. Воробей, 16. Дерипаско, 19, 27

Положение команд:

Аврора – 57 (22 игры) Торпедо-МАМИ – 40 (22) Лагуна-УОР – 29 (22) Снежана-Котельники – 23 (23) Тюмень – 13 (23)

Бомбардиры: Воробей («Торпедо-МАМИ»), Семенова, Дурандина (обе – «Аврора») – по 19; Коржова («Снежана-Котельники») – 16.