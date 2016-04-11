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    Наушники от Monster и атрибутика болельщика – за победу в Конкурсе прогнозов

    Апрельский розыгрыш Конкурса прогнозов в самом разгаре – за призовые места борются уже почти 3000 человек.

    Пять лучших игроков КП к концу апрельского сезона получат призы от «Бомбардира», а именно:

    1 место – крутейшие беспроводные наушники iSport Freedom от Monster, а также интервью с победителем на «Бомбардире»!

    2 место – не менее крутые наушники Monster iSport Strive.

    3 место – классный футбольный мяч.

    4 и 5 места – интригующий подарок – набор болельщика сборной России. А что в него входит – узнают призеры Конкурса.

    Удачи!

    Если вы пока не участвуете в Конкурсе прогнозов, жмите сюда.

    Все важные вопросы про Конкурс прогнозов

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 17:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 11 апреля 2016, 23:04

      нормальные призы

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 11 апреля 2016, 19:09

      Лучший приз - за 3 место. Кому нужны наушники, когда предлагают мяч?

      З.Ы. Кстати, вы бы проверили их на радиоактивность. :D

      1
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      Рейтинг: +16

      monah-10 11 апреля 2016, 13:24

      Хоккей плей-офф всуньте в кокурс, без этой битвы как-то неинтересно.

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