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    Мостовой: «Шансов у «Спартака» против «Зенита» мало»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой не верит в «красно-белых» в предстоящем матче с «Зенитом», который пройдет в рамках 24-го тура Премьер-лиги.

    «Москвичей ждет очень интересная игра в Санкт-Петербурге. Думаю, шансов против «Зенита» мало, после этой игры можно смело будет забыть о попадании в Лигу чемпионов. Основной задачей станет попадание хотя бы в Лигу Европы.

    Матч с «Кубанью»? Я предполагал, что если «Спартак» и выиграет, то победа дастся с трудом. Несмотря на финансовые и внутренние проблемы «Кубани», от игры москвичей я не чувствую уверенности. Я предполагал счет 1:1 или 2:2. «Спартак» мог на первых минутах вести в счете с солидным преимуществом, однако, в конечном итоге, еще повезло, что не проиграли. Краснодарцы в конце имели прекрасные моменты, но их не использовали. У «Спартака», скажем так, не совсем надежный состав, отсюда и такая игра против соперника, который занимает в турнирной таблице одно из последних мест», – считает Мостовой

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» состоится в субботу, 16 апреля, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Rusfootball.info

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    11.04.2016 11:26
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6297

      порт 11 апреля 2016, 20:09

      Их нет вообще.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 11 апреля 2016, 16:50

      зенит включился в гонку чемпионов и спартак его не остановит... хотя ни та ни другая команды мне не симпатичны.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 11 апреля 2016, 16:03

      Шо, так уж мало-мало??? Н Е В Е Р Ю !!! кто сказал, то-то же

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 апреля 2016, 15:41

      К сожалению у спартака шансов нет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +579

      lange 11 апреля 2016, 13:33

      Царь реально оценивает возможности спартака, в отличии от горе-болел

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 апреля 2016, 13:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Реально-назло этому козловому крану-возьмут и натянут бомжей.

      -6
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > Диктор 11 апреля 2016, 14:45

      Иди в туалете мечтай за разгадыванием кроссворда

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 апреля 2016, 11:58

      А я думаю, что Спартак натянет голубых, иначе только ЛЕ и то под вопросом.

      -3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > vladimir-7 11 апреля 2016, 14:48

      Иди пакет на голову натяни себе и ходи по улице,чтобы не видели люди лица твоего.которое несёт бредни

      1
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