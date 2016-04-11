Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селезнев: «Я же не в силах сам себя вызвать в сборную!»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев признался, что продолжает стремиться выступать за сборную Украины.

    «Мое дело – работать и отвечать на вопросы только на футбольную тему. А что я здесь могу комментировать? Со своей стороны делаю все, что могу, но я же не в силах сам себя вызвать в сборную! Если буду подходить по игре, то, возможно, меня и пригласят», – заявил Селезнев.

    Напомним, что многие специалисты связывают невызов Селезнева в сборную Украину с его переходом в российский клуб «Кубань».

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.04.2016 09:41
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 11 апреля 2016, 16:07

      Хромоногий, да бездарь ты,твоё дело в кубашке рыпать, щоб не вылететь в ...опу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      Beim 11 апреля 2016, 14:33

      да очки за комент нужны всем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 11 апреля 2016, 11:47

      про сборную надо забыть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6878

      sochi-2013 11 апреля 2016, 11:43

      Видать сильна их сборная, если даже Селезнев в нее не проходит. Немцам на ЧЕ ловить нечего ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 11 апреля 2016, 10:35

      пускай забывает про сборную, так же как и Девич.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Alex5813 11 апреля 2016, 09:46

      пишу коммент только из-за бонуса в конкурсе прогнозов)))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11