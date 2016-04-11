Соуза встречался с представителями «Зенита» и «Ювентуса»

Бывший голкипер сборной Италии Джованни Галли, который работает экспертом телеканала Mediaset, сообщил, что главный тренер «Фиорентины» Паулу Соуза вел переговоры с «Ювентусом». Если верить итальянской прессе, то Соуза встречался также с представителями «Зенита».

«У него были и другие ужины. Например, с представителями клуба с севера Италии. Насколько мне известно, около месяца назад были контакты между Соузой и «Ювентусом», который присматривается к португальцу на случай проблем переговоров о продлении контракта с Аллегри», – рассказал Галли в эфире Premium Live.

Напомним, что в России имя Соузы связывается с «Зенитом» и столичным «Динамо». Соуза возглавил «Фиорентину» в июне 2015 года.