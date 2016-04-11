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    Мостовой: «Игра «Спартака» вновь оставила рваное впечатление»

    Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отметил, что в матче 23-го тура РФПЛ против «Кубани» (2:2) игре красно-белых вновь не хватило целостности.

    «Игра «Спартака» в очередной раз оставила рваное впечатление, за исключением одного небольшого отрезка во втором тайме, когда атаковали хорошо. А в целом команда продолжает демонстрировать нестабильный футбол на протяжении уже долгого времени.

    Как я и говорил перед матчем, игра вышла нервной. «Спартаку» не удалось сегодня выиграть, а в конце и вовсе могли проиграть, но игрок «Кубани» не реализовал опасный момент.

    Олег Романцев был на матче? Не знаю, какое впечатление от игры осталось у Олега Ивановича, но, думаю, он во многом бы со мной согласился», – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.04.2016 01:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11227

      alp 11 апреля 2016, 14:48

      какая команда, такие и впечатления.....

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 апреля 2016, 10:37

      Команды равные по игре, может быть Кубань выглядела немного интереснее, да
      и моментов реальных было больше у Кубани, хотя зарплаты разные.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 апреля 2016, 03:46

      Ну, вам, профессионалам, конечно виднее, а мне игра понравилась, и вообще схватка сумасшедшей получилась, что думаю всегда приятно болельщикам

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > арейская 11 апреля 2016, 06:45

      Полностью с тобой согласен.

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