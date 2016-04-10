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    Болельщики «Спартака» могут получить компенсацию от РФС за затраты на выездной матч с «Зенитом»

    Руководитель Всероссийского общества болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал, что болельщики «Спартака» могут получить частичную компенсацию средств, потраченных на билеты на выездной поединок 24-го тура РФПЛ с «Зенитом».

    «Все будет решаться вплоть до того, что если Виталию Мутко не удастся договориться с клубами, то РФС субсидирует разницу, чтобы для болельщиков «Спартака» эти билеты были по адекватным ценам, либо вовсе союз выкупит секторы и отдаст их бесплатно «Фратрии».

    Решение этого вопроса будет завтра-послезавтра», – сказал Шпрыгин.

    Напомним, ранее объединение спартаковских болельщиков направило заявление в РФС, РФПЛ, Роспотребнадзор и ФАС с просьбой разрешить ситуацию с высокими ценами на билеты (1800-2400 рублей) на матч в Санкт Петербурге.

    Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится 16-го апреля в городе на Неве.

    Источник: ТАСС

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    10.04.2016 19:48
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +45

      Sheevok 11 апреля 2016, 06:29

      как то странно ведёт себя Мутко ...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +665

      Snerg 11 апреля 2016, 00:26

      о чем говорим? им мало что за газ дерут))). а стадион так еще больше надо)

      -1
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