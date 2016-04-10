Спортивный директор «Зенита» присутствует на матче «Эмполи» – «Фиорентина»

Спортивный директор «Зенита» Хенк ван Стее присутствует на матче 32-го тура итальянской Серии А «Эмполи» – «Фиорентина». Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Димарцио, голландец наблюдает за встречей с одной из трибун стадиона «Карло Кастеллани».

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» рассматривает наставника «Фиорентины» Паулу Соузу в качестве потенциального сменщика Андре Виллаш-Боаша на посту главного тренера питерского клуба.