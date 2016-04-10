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    Слуцкий: «В нашей стране работа в сборной — это пик в карьере тренера, некий ориентир»

    Главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, чем он руководствовался при принятии решения возглавить национальную команду страны.

    «В нашей стране работа в сборной — это пик в карьере тренера. Хотя многие не понимали, зачем менять ЦСКА, где все выстроено, на сборную. Мне сложно это объяснить, но работа в сборной у нас — это пик, некий ориентир. Хотя те же лучшие тренеры мира Гвардиола и Моуринью никогда не работали в сборных и, как понимаю, не стремятся к этому. Но у нас по-другому.

    Когда я стал тренером сборной, предварительно звонил игрокам, чтобы узнать, как и что. И я столкнулся с редким единодушием: все мечтали быть вызванными в национальными командами. Многие меняют клубы, кто-то пытается разорвать контракты, кто-то идет на понижение зарплаты. Все это для того, чтобы попасть в национальную команду и поехать на чемпионат Европы», – поделился Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.04.2016 13:58
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 10 апреля 2016, 17:02

      Подскажите пожалуйста. Скачал сопкаст. И что дальше? Как?

      0
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      ...
      Рейтинг: +140

      Reets > андрей андреев 10 апреля 2016, 17:08

      Теперь ищи нужные ссылки с протоколом sop:// и когда браузер спросит, чем открыть, выбирай сопкаст. Это вкратце.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Reets 10 апреля 2016, 20:22

      спасибо

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Reets 10 апреля 2016, 22:41

      и ещё вопрос,а где искать эти ссылки? Спасибо)))

      0
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      Рейтинг: +140

      Reets > андрей андреев 11 апреля 2016, 07:25

      В поисковике поищи «лайв тв 102», все экзотические лиги там смотрю

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 10 апреля 2016, 15:53

      Работа с нашей сборной это как правило повод подмочить репутацию

      2
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      Рейтинг: +9

      coprex 10 апреля 2016, 15:52

      Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru

      -1
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      Рейтинг: -2

      kurilov 10 апреля 2016, 15:29

      Жаль тебя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      Reets 10 апреля 2016, 14:36

      Из группы хотя бы выйдите без валидола, ориентир. Потом рассуждать будем, всей футбольной частью страны, зачем менять ЦСКА на сборную.

      2
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      Рейтинг: +101

      Ver 10 апреля 2016, 14:30

      И это правильно...не работая в сборной не поучаствуешь в чемпионатах мира или континента...а без этого считать кого бы то ни было большим тренером врятли возможно...

      -2
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Ver 10 апреля 2016, 14:43

      Ну и бред ты несешь, великие тренеры никогда сборные не тренировали - это удел второсортных трениришек уровня слуцкера с его рекордсменом в воротах.

      -1
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 > Аликерич 10 апреля 2016, 15:06

      значит, дель Боске и Йоахим Лёв, по твоему, не великие тренеры?

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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Hiddink95 10 апреля 2016, 15:50

      Боске до этого тренировал Реал, а Лев естественно не великий тренер, он вообще пока на клубном уровне ничего не показал. Нормальный, хороший тренер сборной - когда у тебя в году 10-15 игр невозможно стать великим - вызовов банально недостаточно.

      Вот когда ты постоянно в ЛЧ побеждаешь грандов, когда борешься за первую строчку в сильнейших лигах - тогда ты можешь стать великим, но не будучи у руля сборной...

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      Рейтинг: +46

      Аликерич > Аликерич 10 апреля 2016, 16:28

      Это конечно не отменяет факта, что многие великие тренеры были у руля сборных, но никто не становился таким будучи у руля исключительно сборной всю карьеру.

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