Маслов: «Кобелеву незачем позориться с «Динамо», ему надо уйти с честью»

Какой к шерту Денисов звезда!!!???
Бывший игрок «Динамо» Валерий Маслов уверен, что главному тренеру команды Андрею Кобелеву незачем оставаться на своем посту.
«Игра напоминала матч прошлого тура против «Краснодара». Печально наблюдать за этим. Связка Губочан — Хольмен в центре защиты «Динамо» никак не может сыграться. Молодой швед не так хорош, как хотелось бы. Обидно, что Губочан потерялся. Все-таки он лучший защитник «Динамо». Непонятно, что происходит с Игорем Денисовым. Не верю в то, что он продолжает лечиться от гриппа. Денисов обладает не самым лучшим характером, но то, что он спортсмен до мозга костей, — это факт. Не видел ни одной звезды с покладистым характером.
Андрею Кобелеву нужно самому уходить из «Динамо». Ему незачем позориться. Надо уйти с честью. Команда полностью разобрана. Играть некому. В такой ситуации ничего невозможно сделать», — заключил Маслов.