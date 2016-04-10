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    Маслов: «Кобелеву незачем позориться с «Динамо», ему надо уйти с честью»

    Бывший игрок «Динамо» Валерий Маслов уверен, что главному тренеру команды Андрею Кобелеву незачем оставаться на своем посту.

    «Игра напоминала матч прошлого тура против «Краснодара». Печально наблюдать за этим. Связка ГубочанХольмен в центре защиты «Динамо» никак не может сыграться. Молодой швед не так хорош, как хотелось бы. Обидно, что Губочан потерялся. Все-таки он лучший защитник «Динамо». Непонятно, что происходит с Игорем Денисовым. Не верю в то, что он продолжает лечиться от гриппа. Денисов обладает не самым лучшим характером, но то, что он спортсмен до мозга костей, — это факт. Не видел ни одной звезды с покладистым характером.

    Андрею Кобелеву нужно самому уходить из «Динамо». Ему незачем позориться. Надо уйти с честью. Команда полностью разобрана. Играть некому. В такой ситуации ничего невозможно сделать», — заключил Маслов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.04.2016 08:32
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +93

      pravda 10 апреля 2016, 15:23

      Какой к шерту Денисов звезда!!!???

      2
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 10 апреля 2016, 14:40

      ИНТЕРЕСНО...ГДЕ ТЕ ЗЛОПЫХАТЕЛИ...КОТОРЫЕ ЧЕРЧЕСА ГНОБИЛИ...ПРИ НЁМ ДИНАМО И С ЭТИМ СОСТАВОМ НЕПЛОХО БЫ ИГРАЛО...КАК И АМКАР

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 апреля 2016, 14:36

      а что Кобелев супер тренер что ему не стоит позориться он что раньше тренировал Реал или МЮ почему Бердыев с Ростовом может показывать результат а Кобелев не может у него что игроки настолько хуже

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 10 апреля 2016, 14:35

      Так приятно, когда твои прогнозы сбываются. Говорил же я, что кобелев не тот тренер, что делает команду. Первой и одной из главных ошибок его, было возвращение денисова в основной состав. "Спортсмен до мозга костей" больше о деньгах думает, а не о том как команду выручить. Сычёв. оршавин, денисов - одна когорта самодовольных игрочишек, что проявили себя однажды и решили, что теперь этого им хватит на всю жизнь.

      2
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 10 апреля 2016, 13:48

      У Динамо нет хозяина.
      Привыкли с советских времен тратить деньги и за это не отвечать, а результата нет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      макс438 10 апреля 2016, 12:49

      Чего хотели после распродажи!?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      nemolod 10 апреля 2016, 12:40

      От того,что нынешний главный тренер уйдет ничего положительного не произойдет! Единственное,что может помочь хоть как-то изменить ситуацию-так это более тесное взаимодействие тренеров основы и дубля! Уверен,что из резерва можно вполне поставить в основу перспективных игроков,особенно в линии защиты!

      4
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 10 апреля 2016, 12:15

      гнать нужно всех и спортивного директора и президента а так просто отправят в пердив где не разу не были и не хотелось там по бывать Великому Динамо Москва она этого не стоит ,чтоб вылетать!

      1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 апреля 2016, 12:03

      Что-то прогнило в Датском королевстве(

      2
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      Рейтинг: +14

      Rustem82 10 апреля 2016, 11:29

      100%

      0
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