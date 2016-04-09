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    Бубнов: «Дзюба – красавец. И футболка под игровой майкой у него была красивая»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 23-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:0). Отметим, что в этой встрече форвард забил свой 100-й гол в карьере.

    «Артем, кстати, провел невыразительный матч – кроме гола вспомнить почти нечего. Но хорошо, что оказался там, где и должен был. Футболка у него под игровой майкой красивая была, да, это можно выделить. Красавец – вошел в клуб Григория Федотова», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    09.04.2016 19:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 апреля 2016, 12:38

      Бубен, наверное, бухнул прилично.

      0
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      Рейтинг: +579

      lange 10 апреля 2016, 12:10

      Кто там из кб к сотке подгребает?)

      0
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      Рейтинг: +84

      bw17 10 апреля 2016, 01:00

      Майка действительно была неплохая, не более..

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