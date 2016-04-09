Бубнов: «Дзюба – красавец. И футболка под игровой майкой у него была красивая»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в матче 23-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:0). Отметим, что в этой встрече форвард забил свой 100-й гол в карьере.

«Артем, кстати, провел невыразительный матч – кроме гола вспомнить почти нечего. Но хорошо, что оказался там, где и должен был. Футболка у него под игровой майкой красивая была, да, это можно выделить. Красавец – вошел в клуб Григория Федотова», – сказал Бубнов.