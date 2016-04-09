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    Саленко: «Дзюба по манере игре чем-то похож на Герда Мюллера»

    Бывший игрок сборной России, автор пяти голов Камеруну на ЧМ-1994 и член «Клуба 100» Олег Саленко сравнил манеру игры нападающего «Зенита» Артема Дзюбы с действиями на поле легендарного форварда сборной Германии Герда Мюллера.

    Напомним, сегодня игрок атаки сине-бело-голубых забил гол «Амкару» в матче 23-го тура РФПЛ (2:0), записав таким образом на свой счет сотый мяч в карьере.

    – Хорошо, что Дзюба смог отметиться 100-м голом, но надо идти дальше. Теперь нужно забивать за сборную на чемпионате Европы и в плей-офф Лиги чемпионов, куда «Зенит» способен выйти в очередной раз.

    25 из 100 мячей Дзюба забил в этом сезоне. Сказался переход в «Зенит"?

    – Артем нашел свое место и команду. Дзюба – тот нападающий, который играет рядом со штрафной площадью. И его используют весьма правильно, не напрягают большой беговой работой. В свое время примерно так действовал Герд Мюллер.

    Успешное выступление во Франции наверняка привлечет интерес из Европы?

    – Не думаю, что он захочет уйти из «Зенита». Это просто не нужно.

    Почему?

    – На следующий сезон питерский клуб будет комплектовать команду, которая постарается замахнуться в Лиге чемпионов на большее, нежели 1/8 финала. Не факт, что в другом клубе Дзюбе удастся проявить себя столь ярко.

    Способен ли Дзюба забить еще 100 голов?

    – Следующий сезон станет для него важным. Если он подтвердит свои нынешние успехи, то ему все будет по плечу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2016 17:11
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 10 апреля 2016, 00:55

      Когда прочел заголовок, думал написать, что Олежка, если и видел игру Г.Мюллера, то в лучшем случае с горшка. Но не напишу, ибо сам Саленко про схожесть манеры игры даже не заикался и, к тому же, абсолютно верно подметил, использование командами как алконавта, но гения Герда, так и старательного бревнышка Тёму.

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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 9 апреля 2016, 19:06

      Бери выше герд мюллер похож на дзюбу хаха)))))

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      Рейтинг: +628

      somn 9 апреля 2016, 18:28

      Во перл выдал Саленко! Забил баки самому Бубнову.

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      Рейтинг: +132

      никита голоян 9 апреля 2016, 17:57

      а Тарапунька похож на Штепселя)))

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