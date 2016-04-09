Сафонов считает, что «Рубин» и «Динамо» завершат матч результативной ничьей

Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов поделился прогнозом на поединок 23-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Динамо». Он считает, что обе команды смогут поразить ворота соперника хотя бы раз, а сама встреча завершится вничью.

«Этот сезон оба клуба в актив занести не могут, так как он выходит провальным. Но мне кажется, что в Казани будет зафиксирована результативная ничья», – сказал Сафонов.

Прогнозы на другие матчи 23-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».