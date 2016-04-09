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    Денисов и Козлов не полетели с «Динамо» на матч с «Рубином»

    Полузащитник «Динамо» Игорь Денисов не смог отправиться с командой на гостевой матч 23-го тура против «Рубина», так как продолжает лечение в связи с вирусной инфекцией, подхваченной им в расположении сборной России в преддверии товарищеского поединка с Францией.

    Также не полетел в Казань и защитник Алексей Козлов, продолжающий восстановление после повреждения, заработанного во встрече 20-го тура с «Тереком». Отметим, что недавно наставник бело-голубых Андрей Кобелев заявил, что для выхода на поле игроку понадобится по крайней мере еще месяц.

    Источник: ТАСС

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    09.04.2016 12:53
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