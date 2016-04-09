Прудников: «Раньше, даже проигрывая крупно, «Спартак» всегда оставался «Спартаком»

Нападающий «Амкара» Александр Прудников, дал объяснение по поводу фразы, сказанной им после встречи 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2). Напомним, по окончании того матча экс-игрок красно-белых заявил, что впервые видел, как «Спартак» в конце игры держит мяч у углового флажка.

«Не думаю, что это было жестко. Просто я правда не помню, чтобы такое было раньше. Даже проигрывая крупно, «Спартак» всегда оставался «Спартаком». Потому да, я удивился такой тактике. При всем уважении к «Спартаку», в худшем случае мы должны были сыграть с ними вничью. Уж точно не проиграть», – поведал Прудников.