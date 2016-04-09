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    Прудников: «Раньше, даже проигрывая крупно, «Спартак» всегда оставался «Спартаком»

    Нападающий «Амкара» Александр Прудников, дал объяснение по поводу фразы, сказанной им после встречи 20-го тура РФПЛ со «Спартаком» (1:2). Напомним, по окончании того матча экс-игрок красно-белых заявил, что впервые видел, как «Спартак» в конце игры держит мяч у углового флажка.

    «Не думаю, что это было жестко. Просто я правда не помню, чтобы такое было раньше. Даже проигрывая крупно, «Спартак» всегда оставался «Спартаком». Потому да, я удивился такой тактике. При всем уважении к «Спартаку», в худшем случае мы должны были сыграть с ними вничью. Уж точно не проиграть», – поведал Прудников.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.04.2016 12:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39

      3JIou KeKcuK 9 апреля 2016, 14:15

      Свинарник всегда оставался свинарником. И останется.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 9 апреля 2016, 13:17

      А что? Тула после ухода Аленичева снова хочет чего то !

      -1
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