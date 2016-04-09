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  • Селюк: «Кубань» продала игроков на миллиард рублей. Кто украл этот миллиард?»

Селюк: «Кубань» продала игроков на миллиард рублей. Кто украл этот миллиард?»

9 апреля 2016, 12:14
16

Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, заявил, что «Кубань» рассчиталась с игроком по задолженности. Кроме того, агент высказал свой взгляд по поводу финансового положения желто-зеленых.

– Позавчера «Кубань» рассчиталась с Каборе. Игрок мне позвонил и сказал, что деньги «упали». Но отправили вместо 80-ти тысяч 76. Четыре тысячи оставили себе.

Стоит отдать должное, все-таки процесс закончился. Хотя они все равно остались верные себе – украли четыре тысячи. Главное, что вернули основную сумму.

Но все равно остались с финансовыми проблемами.

– Здесь интересный момент: «Кубань» продала Попова, Мельгарехо и Каборе за 15-17 миллионов. Это миллиард рублей. Вопрос: кто украл миллиард? Где он? Они продали на эту сумму игроков, так рассчитайтесь с долгами. Но долги не гасятся.

А как на самом деле? От продажи футболистов Мкртчан кладет деньги себе в карман, при этом на большие зарплаты зовет Павлюченко, Аршавина, а потом и Селезнева. Я надеюсь, что они проведут аудит. Он выявит многие неприятные детали.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Краснодар Кубань (ЛФЛ) Каборе Шарль
Комментарии (16)
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diktatop
1460194212
конечно выявит свежо предание а верится с трудом)))
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allmorenah
1460194417
этот Селюк задолбал Краснодар палить, в аренде Каборе! В бесплатной аренде! Идиот, ей богу...
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alexxxl93
1460195372
Я вот только сути не понял: Кубань, имея такие долги, чуть ли не банкрот, покупает Павлюченко, Аршавина, которые не играют, но при этом размер их зарплаты далеко не мал.
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Skyc
1460196375
И виновных не найдут - одни крадут, другие в доле. Не верю я, что настолько сложно проследить куда плывёт бюджет и вышвырнуть виновных. Про посадить уже не говорю, у нас только за мешок гвоздей сажают.
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STALKER27
1460196783
да
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DIDI 23
1460196800
Раньше вагонами воровали, теперь миллиардами... Кто же этот счастливчик?
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kupryaev
1460201305
А Мутко все знает)
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FANS86
1460202942
Жаль что это был не я ((((
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андрей андреев
1460210647
Есть люди которые переживают что не они украли этот млрд. Куда катимся?
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Ильин
1460211630
Селюка (не знаю кто первый это придумал) называют "футбольным агентом". У него даже лицензии агента нет. И все футболисты, на которых он претендует как агент, прекрасно знают, что он является владельцем части т. н. "интеллектуальных" прав на них. Мкртычан таких "совладельцев" посылает на ХХХ и, считаю, правильно делает. Около футбольных хмырей развелось тьма тьмущая, а владельцев по пальцам можно пересчитать. Ну и кому какое дело что владелец делает со своей собственностью и как он тратит СВОИ деньги?! И ещё, я болею за Кубань с 1957 года. Раньше в Краснодаре, в центре города, было место, где собирались болелы и обсуждали новости, слухи и проч. лобуду о Кубани. Называлось это место "БРЕХАЛОВКА". Интернет - это "ГЛОБАЛЬНАЯ БРЕХАЛОВКА"! Дай Бог здоровья тому, кто придумал эту прелестную прелесть!!!
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