Селюк: «Кубань» продала игроков на миллиард рублей. Кто украл этот миллиард?»

Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, заявил, что «Кубань» рассчиталась с игроком по задолженности. Кроме того, агент высказал свой взгляд по поводу финансового положения желто-зеленых.

– Позавчера «Кубань» рассчиталась с Каборе. Игрок мне позвонил и сказал, что деньги «упали». Но отправили вместо 80-ти тысяч 76. Четыре тысячи оставили себе.

Стоит отдать должное, все-таки процесс закончился. Хотя они все равно остались верные себе – украли четыре тысячи. Главное, что вернули основную сумму.

– Но все равно остались с финансовыми проблемами.

– Здесь интересный момент: «Кубань» продала Попова, Мельгарехо и Каборе за 15-17 миллионов. Это миллиард рублей. Вопрос: кто украл миллиард? Где он? Они продали на эту сумму игроков, так рассчитайтесь с долгами. Но долги не гасятся.

А как на самом деле? От продажи футболистов Мкртчан кладет деньги себе в карман, при этом на большие зарплаты зовет Павлюченко, Аршавина, а потом и Селезнева. Я надеюсь, что они проведут аудит. Он выявит многие неприятные детали.