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    Цауня: «Матч первого круга с «Мордовией» был самым сумасшедшим в моей карьере»

    Полузащитник ЦСКА Александр Цауня пообщался с журналистами перед матчем 23-го тура российской Премьер-Лиги с «Мордовией». По словам футболиста, встреча с саранской командой в первом круге стала самой запоминающейся в его карьере. Напомним, что тогда армейцы победили со счетом 6:4.

    «Сумасшедший матч! Если говорить об итоговом результате — самый сумасшедший в моей карьере. Никогда не думал, что после игры с «Мордовией» могут быть такие эмоции. Очень много голов, очень много впечатлений, и так все быстро разворачивалось… Фантастический сценарий! Получить удаление, пропустить три гола, потом сравнять счет, снова пропустить… Я думал, так не бывает.

    Времени оставалось немного, и Леонид Викторович просил как можно скорее переместить игру на чужую половину поля, постараться сравнять счет. Тогда можно было уже думать о победе, дожимать соперника, искать момент, чтобы забить пятый. При этом «Мордовия» все время кусалась, огрызалась, тоже имела неплохие шансы. Но мы все-таки оказались сильнее. Если честно, развязка матча чем-то напомнила мне знаменитый финал «Ливерпуля» с «Миланом» в 2005 году. Проигрывать три мяча к перерыву и вырвать победу — это дорогого стоит!» — рассказал футболист.

    Напомним, что ЦСКА и «Мордовия» сыграют сегодня, 9 апреля. Начало матча в 13:30.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    09.04.2016 10:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 9 апреля 2016, 10:52

      Это было круто!

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