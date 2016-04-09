Анелька: «Я получил приглашение от президента Чечни, вечером с ним познакомлюсь»

Бывший нападающий сборной Франции Николя Анелька, который сейчас находится в Грозном, раскрыл некоторые подробности своего визита.

«Цель моего визита – туризм. Я получил приглашение от президента Чечни и принял его с удовольствием. Вечером я с ним познакомлюсь. Сегодня я посмотрел на инфраструктуру клуба, пообщался с командой. Завтра схожу на вечер единоборств.

Грозный – красивый город. Люди дружелюбны и очень милы. У вас очень красивая страна. Буду ее советовать всем знакомым», – сказал Анелька.

Также он не исключил того, что может поработать в России. Сейчас Анелька является играющим тренером индийского клуба «Мумбаи Сити».

«Если появится такая возможность, почему нет? Я всегда готов делиться своим опытом и знаниями. Никаких проблем».