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    Бердыев: «В эпизоде с незасчитанным голом было нарушение»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев в эфире канала «Наш футбол» оценил исход матча 23-го тура РФПЛ против «Анжи» (0:0).

    «Предполагали, что игра будет такой тяжелой, так как «Анжи» нельзя терять очки. Мы были готовы к тому, что «Анжи» будет играть от обороны. Наигрывали взаимодействия, но в целом завершения как такового не было. Если бы в начале забили, то, может быть, что-то изменилось бы. В целом я удовлетворен тем, как ребята сегодня двигались», – сказал Бердыев.

    Также наставник прокомментировал эпизод с незасчитанным голом «Анжи» в концовке встречи.

    «Я был спокоен, так как видел, что там было нарушение».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2016 21:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 апреля 2016, 22:23

      А говорили он интервью почти не дает.Прикольно здесь он нарушения увидел-а после матча со Спартаком спрятался чтобы комментарий не давать.Оставьте себе этого автобусника,на фиг он в нашей команде не нужен такой.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 апреля 2016, 22:09

      Сливает игры Ростов на выезде! Жаль!

      -2
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      Рейтинг: -4

      zepp61 8 апреля 2016, 21:43

      Вчера в матче Дортмунда и Ливерпуля Черданцев популярно объяснил - нет такого правила, что нельзя атаковать вратаря в пределах вратарской. Я верю Черданцеву. Он - патриот и любит Россию и Путина!!! Поэтому гол надо было засчитывать!!!!

      0
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      Рейтинг: +201

      regbiN > zepp61 8 апреля 2016, 22:16

      На то она и называется вратарская потому что нельзя трогать вратаря в этой зоне , а для чего тогда линия вратарская

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > zepp61 8 апреля 2016, 23:03

      Ну ты ,блин,чё Путина-то приплёл.

      4
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