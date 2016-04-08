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  • Орлов: «По сравнению с полузащитникам сборной Франции Дзагоев – любитель»

Орлов: «По сравнению с полузащитникам сборной Франции Дзагоев – любитель»

8 апреля 2016, 20:34
13

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева в товарищеском матче против команды Франции (2:4).

«У Слуцкого свои проблемы. То есть ЦСКА сыграл не лучший свой матч с «Зенитом», потом – был очень подавлен Дзагоев, потому что все тут говорили – вот, Дзагоеву нашли место, и он в центре поля так гарцует. А вот когда он попал во Франции на «Стад де Франс», против полузащитников сборной Франции, он понял, что он по сравнению с ними вообще…

Не умеет играть в футбол? Умеет, но по сравнению с ними – на любительском уровне. И я думаю, что психологически это очень сильный для него удар», – сказал Орлов.

Источник: «Эхо Москвы»
Чемпионат Европы Товарищеские матчи. Сборные Россия ЦСКА Дзагоев Алан Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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shikari__
1460137801
Ну по сравнению с другими комментаторами, про Орлова пожалую промолчу...
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redarmy83
1460138938
Зенит без газпрома любительская команда. А Орлов по сравнению с другими комментаторами просто фан зенита в прямом эфире.
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redarmy83
1460139144
Вот интересно у Орлова спросить про Лодыгина. Сто пудов новый Нойер))
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redarmy83
1460140089
Источник сильный. И почему я неудивлен )
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msbleff
1460145244
блять,все такие критики... Ну хоть один приедь к ним на тренировку,покажи как надо. Слушать одни и те же предъявы к игрокам,уже осточертело.
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koli4ka
1460147128
Орлик Геня,он НЕ фан, он прафан, профинансирован Гаспромой...
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Диктор
1460162588
Увы-но сейчас соглашусь.
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olic29ivica
1460186542
по сравнению с другими комментаторами орлов полный даун
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chegaev88
1460401780
Гендос отмочил опять))
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