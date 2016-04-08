Орлов: «По сравнению с полузащитникам сборной Франции Дзагоев – любитель»

Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру полузащитника ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева в товарищеском матче против команды Франции (2:4).

«У Слуцкого свои проблемы. То есть ЦСКА сыграл не лучший свой матч с «Зенитом», потом – был очень подавлен Дзагоев, потому что все тут говорили – вот, Дзагоеву нашли место, и он в центре поля так гарцует. А вот когда он попал во Франции на «Стад де Франс», против полузащитников сборной Франции, он понял, что он по сравнению с ними вообще…

Не умеет играть в футбол? Умеет, но по сравнению с ними – на любительском уровне. И я думаю, что психологически это очень сильный для него удар», – сказал Орлов.