Раньери: «Команда сезона в АПЛ должна состоять из игроков «Лестера»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери считает, что все основные игроки его команды достойны попадания в символическую сборную сезона в АПЛ. Сам Раньери признан лучшим тренером марта.

«Я очень доволен, но у нас вся команда хороша. В сборную сезона я бы включил 11 игроков «Лестера». Они дали возможность мечтать нашим болельщикам. На наши тренировки приходит много детей – это удивительно», – сказал Раньери.

Также наставник ответил на вопрос о том, сколько побед нужно одержать «Лестеру» в оставшихся турах, чтобы стать чемпионом.

«Я не знаю. Другие команды могут выиграть все свои матчи. Думаю, место в Лиге Европы мы себе уже гарантировали. Теперь мы сражаемся за Лигу чемпионов. Все хотят знать, что случится в оставшихся шести турах. Я тоже хочу, но придется подождать».