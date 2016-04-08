Бурлак вернется в «Рубин» и постарается пробиться в основу

Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы защитника «Рубина» Тараса Бурлака, на данный момент выступающего за «Крылья Советов», рассказал о планах российского игрока.

«Текущее арендное соглашение Тараса Бурлака с «Крыльями Советов» истекает летом 2016-го, и он в любом случае вернeтся в «Рубин» — к своему фактическому работодателю. Знаю, что Тарас намерен доказать свою состоятельность именно в казанском клубе, ему нравится «Рубин», и он хочет играть в основе. Сам Бурлак и многие в Казани довольны действиями руководства клуба и хотят в нем играть. Тарас поедет с «Рубином» на сборы с намерением доказать свою нужность клубу, а там уже будет видно», – сказал Пушкин.