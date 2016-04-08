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    Зонин: «Виллаш-Боаша в «Зените» должен сменить Семак»

    Бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин подверг критике работу нынешнего наставника сине-бело-голубых Андре Виллаш-Боаша. По его словам, следующим тренером петербуржцев должен стать Сергей Семак.

    – Как вам нынешний «Зенит"?

    – Самая лучшая команда в России, прекрасные игроки, профессионалы. Вот только поставить игру надо.

    – Упрек в сторону Виллаш-Боаша?

    – Ему уже давно надо уйти.

    – Кого видите вместо него?

    – Семак – хорошая кандидатура. Закончил школу с золотой медалью, воспитал семерых детей. Провел потрясающую карьеру, играл за границей. Он знает тренерскую методику, прекрасно работает в штабе «Зенита». Я бы не раздумывая поставил Сергея главным тренером. При нем команда будет играть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.04.2016 15:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +143

      Essence 9 апреля 2016, 09:56

      Вся проблема в том,что за нашими безызвестными тренерами не пойдут звезды заграничные.тот же ,семак ,уверен,сделает хорошую атмосферу в команде,но как в любом новом деле,ему надо заматереть,прочувствовать роль главного тренера.Но!Зенит любит играть на имидже,покупать дорогих игроков,тренеров,несмотря на неадекватный результат.Давали бы нашим тренерам столько денег на трансферы и пару сезонов работы-тогда был бы сдвиг.А так...Зенит не ,условно,Рубин,который может из сезона в сезон планомерно двигаться.Зениту,как и Спартаку,надо все и сразу.Печаль вообщем...

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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 апреля 2016, 08:13

      Я тоже за Семака, Слуцкий тоже пришел в ЦСКА не "зрелым и матёрым"

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 8 апреля 2016, 21:54

      Боаш, по сути, просто фигура, от которой в нынешнем Зените ничего не зависит. нынешнее положение Зенита - заслуга классных игроков, но не тренера....Но и Сергей пока зеленоват для ГТ.. в будущем - лет через 5-8, пожалуй..

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      Рейтинг: +358

      Финт 8 апреля 2016, 16:02

      Полностью согласен

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 апреля 2016, 16:01

      Семак станет главным только в том случае, если наступит форс-мажор, и придётся выгнать тренера-иностранца

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 апреля 2016, 15:19

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ТОЛЬКО КАРПИН СПАСЕТ ГАЗПРОЕКТ))

      -4
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      Рейтинг: +11227

      alp > molotovcoctail 8 апреля 2016, 21:55

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +67

      Lenine 8 апреля 2016, 15:13

      Звезды уйдут.
      Зато возможно вернется тот самый Зенит...

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