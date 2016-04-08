Мини-футбол. «Синара» ушла от поражения в матче с «Прогрессом»

Екатеринбургская «Синара» сыграла вничью с глазовским «Прогрессом» в рамках матча 20-го тура Суперлиги. Дублем в составе хозяев паркета отметился Антон Соколов.

Столичный КПРФ набрал три очка в противоборстве с «Новой генерацией» из Сыктывкара.

Чемпионат России. Суперлига. 20-й тур

Газпром-ЮГРА (Югорск) – Тюмень – 5:4 (3:2)

Голы: 1:0 – Сигнев, 5. 2:0 – Афанасьев, 12. 2:1 – Неведров, 13. 3:1 – Марсенио, 19. 3:2 – Абрамович, 25. 3:3 – Лобков, 41. 3:4 – Антошкин, 42. 4:4 – Марсенио, 48. 5:4 – Ниязов, 49.

Синара (Екатеринбург) – Прогресс (Глазов) – 3:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Чистополов, 3 (в свои ворота). 0:2 – Мелконян, 14. 1:2 – Соколов, 43. 2:2 – Фахрутдинов, 46. 2:3 – Райхель, 49. 3:3 – Соколов, 50.

Норильский никель (Норильск) – Сибиряк (Новосибирск) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Сими Сайотти, 20. 0:2 – Сими Сайотти, 33. 1:2 – Шамсутдинов, 45. 1:3 – Сими Сайотти, 50.

Динамо (Московская область) – Политех (Санкт-Петербург) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фукин, 13. 2:0 – Нандо, 35. 2:1 – Катанэ, 39.

КПРФ (Москва) – Новая генерация (Сыктывкар) – 4:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Котляров, 8. 2:0 – Паулиньо, 8. 2:1 – Канивец, 18 (в свои ворота). 3:1 – Паулиньо, 24. 3:2 – Талес, 34. 4:2 – Гончаров, 39. 4:3 – Прокушев, 47.