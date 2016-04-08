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    Бабаев: «Не хотим отпускать Слуцкого»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев надеется сохранить главного тренера команды Леонида Слуцкого, который параллельно возглавляет сборную России.

    Напомним, что после Евро-2016 РФС не разрешит тренеру сборной одновременно работать в клубном футболе.

    «Пока есть договоренность, что Слуцкий будет совмещать посты до Евро включительно. После этого, если Виталий Мутко проявит соответствующую инициативу и поднимет вопрос о том, что нужно отпустить Слуцкого в сборную, мы сядем и пообщаемся. Но, безусловно, ЦСКА заинтересован в том, чтобы оставить Слуцкого главным тренером команды», — сказал Бабаев.

    Источник: ТАСС

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    08.04.2016 11:50
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6611

      maior-60 14 апреля 2016, 10:21

      Думаю, что все будет зависеть от выступления на Евро. Покажет сборная достойный результат, тогда этот вопрос будет актуальным. Провалится - значит не судьба.

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff 8 апреля 2016, 22:55

      если Мутко скажет,придется отпускать. Плевать на всех ему,главное сделать по его желанию.

      1
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      Рейтинг: +74

      koka7751 8 апреля 2016, 16:08

      Бердыева на Сборную!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +210

      castromen 8 апреля 2016, 15:39

      И не отпускайте?! Все равно провалится.

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 апреля 2016, 14:23

      Дык не отпускайте!

      1
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      Рейтинг: +36

      Solmon 8 апреля 2016, 13:36

      Пусть в ЦСКА работает пока, а дальше после Евро будет видно

      0
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 8 апреля 2016, 12:43

      Правильно,надо ЛВС оставить в ЦСКА,а в сборной нужен более амбициозный энергичный новый тренер с молодыми игроками!

      1
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      Рейтинг: +58

      BlackX > nemolod 8 апреля 2016, 13:16

      Действительно, давайте туда из ФНЛ молодняк отправим, зачем им там опыт, пусть новый нарабатывают)

      0
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      Рейтинг: +10

      www.mybbet.ru 8 апреля 2016, 12:37

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      0
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      Рейтинг: +161

      gandyv 8 апреля 2016, 11:59

      Все зависит от Мутко.

      0
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