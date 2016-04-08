Фонсека: «Суарес трус и бесстыжий человек»

Экс-агент форварда «Барселоны» Луиса Суареса Даниэль Фонсека обрушился с критикой на уругвайского футболиста заявив, что у него «проблемы с психикой и нравственностью». Такие слова Фонсека сказал после того, как форвард потребовал от него 20% от суммы, полученной после перехода из «Насьоналя» в «Гронинген» в 2006 году.

«Суарес соврал. Он является человеком, который имеет психические проблемы. Конечно, мы все об этом знаем. Поэтому он и продолжает пользоваться услугами психолога. Он трус и бесстыжий человек», — сказал Фонсека.