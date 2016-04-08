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Селезнев: «Спартаку» рано бороться за чемпионство»

8 апреля 2016, 01:39
8

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ седьмое место.

– Что думаете про «Спартак».

– Смотрел их матч с «Анжи», «Спартак» очень понравился. Но надо принимать во внимание сам «Анжи». Потом был лидер – «Ростов». И если в Махачкале «Спартак» соперника порвал, то с «Ростовом» попал в плен. Вообще у «Спартака» неплохие футболисты, крепкая команда. Они своему месту соответствуют.

– Но это только седьмое место.

– Да? Думал, они в пятерке еще. Хотя пятерка совсем рядом. В любом случае, пока есть ЦСКА и «Зенит», рано «Спартаку» бороться за чемпионство. Не говорю, что нереально. Тяжело.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Спартак Селезнев Евгений
Комментарии (8)
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Evilfox
1460083442
Комментарий удален.
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sprint5
1460085260
по игре ясно
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Black Giz
1460091933
Прям в точку.
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REDWHITE_
1460093431
Селезнев: «Спартаку» рано бороться за чемпионство» «Спартак»: «Селезневу поздно играть в футбол»
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С-Пб on-line
1460097120
Даже никчё мный обсуждает тушек)))
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APchelov
1460117369
Как он их... -Ваше место шестое )
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VVM1964
1460125787
ЛУЧШЕ ПУСТЬ ДУМАЕТ О ПЕРСПЕКТИВАХ КУБАНИ . ПОРА НА ВЫХОД !
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fakel-vrn
1460139906
как может быть рано)))....скорей поздно, чем рано))
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