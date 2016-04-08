Селезнев: «Спартаку» рано бороться за чемпионство»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев поделился мнением о турнирных перспективах «Спартака» в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ седьмое место.

– Что думаете про «Спартак».

– Смотрел их матч с «Анжи», «Спартак» очень понравился. Но надо принимать во внимание сам «Анжи». Потом был лидер – «Ростов». И если в Махачкале «Спартак» соперника порвал, то с «Ростовом» попал в плен. Вообще у «Спартака» неплохие футболисты, крепкая команда. Они своему месту соответствуют.

– Но это только седьмое место.

– Да? Думал, они в пятерке еще. Хотя пятерка совсем рядом. В любом случае, пока есть ЦСКА и «Зенит», рано «Спартаку» бороться за чемпионство. Не говорю, что нереально. Тяжело.