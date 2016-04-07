Селезнев: «Легче играть с «Зенитом» и ЦСКА, чем с «Крыльями Советов» и «Амкаром»

Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев выразил мнение, что играть с лидерами чемпионата России для него легче, чем с аутсайдерами.

– Вы успели сыграть с «Зенитом», ЦСКА и другими. Сложнее всего было с питерцами?

– Мне легче с «Зенитом» и ЦСКА, чем с «Крыльями» и «Амкаром». Лидеры и сами играют, и тебе дают.

– Тогда «Спартак» для вас – идеальный вариант.

– Да, мне такие нравятся. Отличный соперник, хороший стадион, прекрасное поле. Но загадывать наперед не стану.