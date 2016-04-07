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    Селезнев: «Легче играть с «Зенитом» и ЦСКА, чем с «Крыльями Советов» и «Амкаром»

    Нападающий «Кубани» Евгений Селезнев выразил мнение, что играть с лидерами чемпионата России для него легче, чем с аутсайдерами.

    – Вы успели сыграть с «Зенитом», ЦСКА и другими. Сложнее всего было с питерцами?

    – Мне легче с «Зенитом» и ЦСКА, чем с «Крыльями» и «Амкаром». Лидеры и сами играют, и тебе дают.

    – Тогда «Спартак» для вас – идеальный вариант.

    – Да, мне такие нравятся. Отличный соперник, хороший стадион, прекрасное поле. Но загадывать наперед не стану.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.04.2016 22:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +142

      SERG63 8 апреля 2016, 06:14

      Селезнев новая СУперзвезДА футбола.Давайте прислушаемся к его мнению

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