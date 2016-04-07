Боккетти: «Если бы арбитры были чуть более внимательными, футболу и «Спартаку» это не помешало бы»

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился своими мыслями о поражении своей команды от «Ростова» (0:2) в матче 22 тура российской Премьер-лиги.

– Поражение от «Ростова» стало самым несправедливым в сезоне?

– Возможно. Мы играли совсем неплохо. Но матч начался ужасно – гол на второй минуте. Тем не менее, у «Спартака» было как минимум два-три момента, чтобы забить гол.

– Что думаете о мячах «Ростова»? Оба забиты из офсайда?

– Мне так показалось. Но что теперь рассуждать. Если бы арбитр все же отменил первый гол, уверен, результат был бы другим.

– Судьи обязаны фиксировать такие офсайды, на ваш взгляд?

– Там и вправду было трудно определить положение вне игры. Но если бы арбитры были чуть более внимательными, футболу и «Спартаку» это не помешало бы.

– Что скажете о моменте с удалением Дмитрия Комбарова?

– Видел только, как арбитр показывает Комбарову красную карточку. Я вообще не очень понимал некоторые решения рефери в этом матче. Но не стоит говорить только о том, что судья был плох. Нужно думать на тем, что еще может сделать «Спартак», чтобы улучшить игру.

– Гол в самом начале матча — большая неприятность?

– Все были расстроены. Наверное, это можно назвать ключевым моментом матча. После раннего гола нам пришлось срочно менять план на игру. Перед встречей были определенные задумки, но применить их уже не получилось.