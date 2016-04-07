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  • Боккетти: «Если бы арбитры были чуть более внимательными, футболу и «Спартаку» это не помешало бы»

Боккетти: «Если бы арбитры были чуть более внимательными, футболу и «Спартаку» это не помешало бы»

7 апреля 2016, 20:08
9

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился своими мыслями о поражении своей команды от «Ростова» (0:2) в матче 22 тура российской Премьер-лиги.

– Поражение от «Ростова» стало самым несправедливым в сезоне?

– Возможно. Мы играли совсем неплохо. Но матч начался ужасно – гол на второй минуте. Тем не менее, у «Спартака» было как минимум два-три момента, чтобы забить гол.

– Что думаете о мячах «Ростова»? Оба забиты из офсайда?

– Мне так показалось. Но что теперь рассуждать. Если бы арбитр все же отменил первый гол, уверен, результат был бы другим.

– Судьи обязаны фиксировать такие офсайды, на ваш взгляд?

– Там и вправду было трудно определить положение вне игры. Но если бы арбитры были чуть более внимательными, футболу и «Спартаку» это не помешало бы.

– Что скажете о моменте с удалением Дмитрия Комбарова?

– Видел только, как арбитр показывает Комбарову красную карточку. Я вообще не очень понимал некоторые решения рефери в этом матче. Но не стоит говорить только о том, что судья был плох. Нужно думать на тем, что еще может сделать «Спартак», чтобы улучшить игру.

– Гол в самом начале матча — большая неприятность?

– Все были расстроены. Наверное, это можно назвать ключевым моментом матча. После раннего гола нам пришлось срочно менять план на игру. Перед встречей были определенные задумки, но применить их уже не получилось.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (9)
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Doctor Klyde
1460050418
Что за вздор! Вам в 1 круге подарил судья победу над Ростовом. Бокетти пропитался спартаковским духом, ноет, как итальянка. У Курбана так себя не вел.
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Evilfox
1460051487
Сначала подумал, почему журналист задаёт такие вопросы.. Но потом увидел источник. Советский спорт давно уже читать невозможно никому, кроме болельщиков Спартака. Пало издание..
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compka
1460069787
Хватит ныть! Ростов всегда играет по счету, не засчитали эти - забили бы другие. Тем более голы забиты в первые 20 минут. Вспомните выездные матчи Ростова против ЦСКА, Спартака и Краснодара. Бышовец говорил, что Вернблум толкнул защитника, после чего ЦСКА забил победный гол. Почему не рассматриваете эти игры? Не наказываете судей? Не говорите про детектор лжи и т.п.?
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Дон-Батя
1460084839
Оооох, задолбали уже с гребанным СпаМом.... Судья наверное Спартаку мешал реализовывать свои 100% моменты??? От ваших соплей уже тошнит просто!!!! Честное слово, уважаемые!!!
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Black Giz
1460091542
Если бы вы играли строже в обороне, то даже не обсуждали бы эти моменты. Их просто не было бы.
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vgarakh
1460101567
Тебе судьи отдали победу над Ростовом в первом круге, над Амкаром и будут помогать в дальнейшем , так , что не стоит обижаться
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