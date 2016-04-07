Бибиков: «Все долги по зарплате будут выплачены игрокам «Мордовии» в ближайшее время»

Вот почему эти гребаные руководители начинают отбрехиваться только после того как один из игроков вскрывает назревший нарыв? Если есть проблема и ваше видение как ее разрешить расскажите все игрокам и никто на будет выносить сор из избы.
Директор «Мордовии» Владимир Бибиков прокомментировал слова защитника саранцев Владимира Рыкова о задолженностях клуба по зарплате перед футболистами и об отсутствии коммуникации между командой и руководством.
«Все долги по зарплате будут выплачены в ближайшее время. Завтра будет собрание с игроками команды перед тренировкой, на котором мы все объявим. Команда обязательно должна знать о переменах. Сегодня был организационный день, вели беседу, определялись с будущим», – заявил Бибиков.