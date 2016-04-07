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  • Озбилиз: «Аленичев постоянно говорил, что я не играю из-за конкуренции с Промесом, но дело было не только в ней»

Озбилиз: «Аленичев постоянно говорил, что я не играю из-за конкуренции с Промесом, но дело было не только в ней»

7 апреля 2016, 15:12
6

Бывший полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз, ныне выступающий за испанский «Райо Вальекано», рассказал по какой причине он не проходил в основной состав красно-белых.

«Такое уж решение тренера, это его работа. Но услышать причины футболист имеет право. Например, у Аленичева я спрашивал, почему он меня не ставит, а он не мог ничего объяснить. Отвечал так: «Да-да, но ты же знаешь, что у тебя конкуренция с Промесом. Тебе трудно ее выдерживать». Когда я услышал это в третий раз, больше с Аленичевым не общался.

В первых пяти матчах я вообще не выходил: сначала играли Промес и Попов, потом Промес и Жано, даже Юру выпускали на фланг. Но только не меня. А потом Аленичев говорил про конкуренцию с Промесом – хотя дело не только в ней. Я ведь мог отлично играть и вместе с Куинси. Я не понимал причин, которые называл Аленичев, да их и не было», – поделился Озбилиз.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Райо Вальекано Озбилиз Арас
Комментарии (6)
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Тяп-Ляп.
1460031413
Физрук сказал,значит так и есть.
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REDWHITE_
1460031551
Озбилиз очень средненький игрочок
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Salamоn
1460033992
Ну так то армяшка хорош был,потом травма и не попадал в состав,только изредка на замену выходил. Издали мог забубенить по воротам,но шансов не давали,не выпускали,а под конец выступления выходил и впринципе смотрелся неплохо.Но не рассчитывали на него. Времени игрового дали бы больше тогда и заиграл бы снова как изначально
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Beim
1460038200
Сейчас квинси тоже не блещет, силен только когда удаётся обыграть кого нибудь 1в1. И пробить штрафной может. В пас играет не охотно почти всегда на дриблинг и скорость расчитывает.
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Каратель помойников
1460052835
ну и нытик этот озбилиз,при якине ныл что его по нацпризнакам не ставят,теперь другая песня,ну если реально не тянешь,то признай,а то давай высказывать с кем можешь играть и как.ты игрок и должен выполнять что тренер скажет. лучше тренируйся,а не языком мели,тогда и место в основе было бы
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