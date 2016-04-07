Озбилиз: «Аленичев постоянно говорил, что я не играю из-за конкуренции с Промесом, но дело было не только в ней»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз, ныне выступающий за испанский «Райо Вальекано», рассказал по какой причине он не проходил в основной состав красно-белых.

«Такое уж решение тренера, это его работа. Но услышать причины футболист имеет право. Например, у Аленичева я спрашивал, почему он меня не ставит, а он не мог ничего объяснить. Отвечал так: «Да-да, но ты же знаешь, что у тебя конкуренция с Промесом. Тебе трудно ее выдерживать». Когда я услышал это в третий раз, больше с Аленичевым не общался.

В первых пяти матчах я вообще не выходил: сначала играли Промес и Попов, потом Промес и Жано, даже Юру выпускали на фланг. Но только не меня. А потом Аленичев говорил про конкуренцию с Промесом – хотя дело не только в ней. Я ведь мог отлично играть и вместе с Куинси. Я не понимал причин, которые называл Аленичев, да их и не было», – поделился Озбилиз.