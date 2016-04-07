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    Озбилиз: «Аленичев постоянно говорил, что я не играю из-за конкуренции с Промесом, но дело было не только в ней»

    Бывший полузащитник московского «Спартака» Арас Озбилиз, ныне выступающий за испанский «Райо Вальекано», рассказал по какой причине он не проходил в основной состав красно-белых.

    «Такое уж решение тренера, это его работа. Но услышать причины футболист имеет право. Например, у Аленичева я спрашивал, почему он меня не ставит, а он не мог ничего объяснить. Отвечал так: «Да-да, но ты же знаешь, что у тебя конкуренция с Промесом. Тебе трудно ее выдерживать». Когда я услышал это в третий раз, больше с Аленичевым не общался.

    В первых пяти матчах я вообще не выходил: сначала играли Промес и Попов, потом Промес и Жано, даже Юру выпускали на фланг. Но только не меня. А потом Аленичев говорил про конкуренцию с Промесом – хотя дело не только в ней. Я ведь мог отлично играть и вместе с Куинси. Я не понимал причин, которые называл Аленичев, да их и не было», – поделился Озбилиз.

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.04.2016 15:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 7 апреля 2016, 21:13

      ну и нытик этот озбилиз,при якине ныл что его по нацпризнакам не ставят,теперь другая песня,ну если реально не тянешь,то признай,а то давай высказывать с кем можешь играть и как.ты игрок и должен выполнять что тренер скажет. лучше тренируйся,а не языком мели,тогда и место в основе было бы

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 7 апреля 2016, 17:10

      Сейчас квинси тоже не блещет, силен только когда удаётся обыграть кого нибудь 1в1. И пробить штрафной может. В пас играет не охотно почти всегда на дриблинг и скорость расчитывает.

      0
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 7 апреля 2016, 15:59

      Ну так то армяшка хорош был,потом травма и не попадал в состав,только изредка на замену выходил. Издали мог забубенить по воротам,но шансов не давали,не выпускали,а под конец выступления выходил и впринципе смотрелся неплохо.Но не рассчитывали на него. Времени игрового дали бы больше тогда и заиграл бы снова как изначально

      1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 апреля 2016, 15:19

      Озбилиз очень средненький игрочок

      3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > REDWHITE_ 7 апреля 2016, 15:24

      а в спартаке высокого уровня игроки что ли? там все средненькие и даже ниже среднего

      4
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 7 апреля 2016, 15:16

      Физрук сказал,значит так и есть.

      -3
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