Гаджиев: «Ничего хорошего в том, что в апреле дважды придется играть с «Зенитом», для нас нет»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о шансах на победу своей команды в предстоящих двух играх с «Зенитом». Пермякам предстоит встретиться с сине-бело-голубыми в матче 23-го тура чемпионата России (9 апреля), а также сыграть с ними в 1/2 финала Кубка России (20 апреля).

– С «Зенитом» вы дважды будете встречаться в апреле: в чемпионате и Кубке России. Это хорошо или плохо?

– Ничего хорошего в этом нет для нас, учитывая силу соперника, но сложилось так, как сложилось.

– Какой из турниров для вас приоритетнее?

– Первая игра состоится в чемпионате, поэтому сейчас мы думаем о ней. Был бы поединок кубковым – сосредоточились бы на нем. Думаю, нас ожидают два трудных матча. Многое будет зависеть от того, как будет складываться игра. Если Лев Толстой говорил о большой роли случайности, то что нам, простым смертным, отвлекаться и говорить о том, что все зависит от нас. Да, результат во многом, но не во всем, зависит от закономерности, иначе такие команды, как «Зенит», выигрывали бы 95 процентов матчей в чемпионате России.

– Полуфинал Кубка России вы проводите дома, попасть в финал в такой ситуации мечтает любой тренер…

– Конечно. Я уже проиграл два финала. В одном случае мы с «Анжи» по пенальти проиграли «Локомотиву». Во втором, с «Крыльями», были гораздо ближе к победе, чем «Терек», который представлял первый дивизион, но пропустили контратаку и проиграли. Хотя были заметно сильнее и даже стали по итогам сезона бронзовыми призерами чемпионата.