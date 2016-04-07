Лига Европы. «Атлетик» подходит фаворитом к матчу с «Севильей»

В данном противостоянии «Атлетик» считается фаворитом: он ни разу не проиграл в семи матчах на «Сан-Мамесе» в текущей Лиге Европы, за него выступает лучший снайпер турнира Адурис. «Севилья» же в нынешнем сезоне Лиги Европы не побеждала на выезде.

Что касается личных счетов, то «Севилья» ведет у «Атлетика» 64-63 (31 матч завершился вничью) по итогам 158 встреч на испанской арене. Кевин Гамейро забил оба гола в ворота «Атлетика» в матче Примеры, который состоялся 9 января и завершился победой команды Эмери со счетом 2:0. Это была пока единственная встреча клубов в текущем сезоне.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Атлетик» – «Севилья», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 22:05.