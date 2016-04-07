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    Кержаков играет за «Цюрих» бесплатно

    Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков не скрывает, что играет за швейцарскую команду абсолютно бесплатно.

    «Остаться в «Цюрихе»? Президент говорил это и тогда, когда я еще не сыграл ни одного официального матча. Но он прекрасно знает мои желания относительно своего будущего. Самое основное для меня – вернуться в «Зенит». Продолжать играть и закончить карьеру в родной команде. О моих желаниях знают и в «Цюрихе», и в питерском клубе. От меня, получается, мало что зависит.

    Не получаю здесь вообще ничего. Зимой произошел расчет с «Зенитом», с тех пор ни российский, ни швейцарский клуб мне не платят. Не могу назвать себя бедным человеком. Деньги, полученные от «Зенита», позволяют нормально жить.

    Все-таки не стоит видеть во мне физкультурника. Клуб оплачивает мне половину аренды квартиры, предоставил служебный автомобиль. А я играю… Чтобы играть. У меня не было возможности делать это в другом месте», – сказал Кержаков.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.04.2016 09:52
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +271

      artem 81 7 апреля 2016, 19:25

      Платять ему, но он не говорит...

      0
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      Рейтинг: +14

      VasyaPypkin 7 апреля 2016, 16:33

      И в РФПЛ за такие условия можно постараться клуб найти. Бабки на родине надо тратить - толкать экономику вперёд ёптать!

      -1
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      Рейтинг: +217

      Salamоn 7 апреля 2016, 14:53

      Керж хорош! Заработал и теперь бабосы для него-ничего.Только играет в свое удовольствие и доказывает,что рано списали со счетов!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 7 апреля 2016, 14:12

      Другую половину аренды квартиры Керж оплачивает самостоятельно? То есть играет за Цюрих себе в убыток? Ну, либо Керж - альтруист чего прежде за ним не водилось, либо его немножко обманули, ага.

      -3
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 7 апреля 2016, 14:01

      Cаша легенда Российского футбола! А за что он играет, это его дело.

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 апреля 2016, 13:43

      А есть ещё не плохая команда в городе ЧИТА, там тож ничего и никому не платят...

      3
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 7 апреля 2016, 13:26

      Вызывает уважение его отношение к профессии да и просто к любимому делу и то,что как настоящий спортсмен поставил себе цель-выступить за сборную на Евро! Желаю Александру успехов!

      7
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 7 апреля 2016, 13:13

      Керж цепляется за любой шанс сыграть на Евро... и ведь работает, не думаю , что его вызвали бы сиди он за ЗП где - нибудь в Кубани или Краснодаре... молодец...

      9
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      Рейтинг: +43

      Миша00 7 апреля 2016, 12:37

      хочет играть и играет. а мог же лавки палировать за зарплату где нибудь

      8
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 7 апреля 2016, 12:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      По этому поводу Станиславский сказал - не верю!

      -11
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      Рейтинг: +517

      Виталий1 > REDWHITE_ 7 апреля 2016, 13:41

      Древняя мудрость - "свойство ущербной натуры - приписывать свою ущербность всему окружающему миру".

      7
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