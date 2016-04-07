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    Муса: «Слуцкий отвечает за результат, а мы его подвели»

    Форвард ЦСКА Ахмед Муса назвал поражение от «Зенита» (0:2) настоящим разочарованием.

    «Да уж, не игра, а сплошное разочарование. Мы знали, что должны были победить, но почему-то ничего не получилось. Слуцкий был очень зол. Как и каждый из нас. Поверьте, никто не был счастлив. И тренеру было за что на нас разозлиться. Он ведь отвечает за результат, а мы его подвели.

    Мы были обязаны побеждать, а вместо этого проиграли. Такое бывает, все как-то пошло наперекосяк. Потом обсуждали это с ребятами, пытались понять, в чем дело. Жаль, что не повезло именно в этом важном матче. Очень жаль… Но сейчас нужно забыть обо всем плохом и смотреть в будущее», – рассказал Муса.

    Свой следующий матч ЦСКА проведет в Москве против «Мордовии» в субботу, 9 апреля, в 13:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.04.2016 06:23
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 апреля 2016, 09:19

      Нужно обязательно все остальные игры выиграть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +74

      koka7751 7 апреля 2016, 08:17

      Кони - в стойло!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 7 апреля 2016, 07:44

      Еще 8 туров. Каждый может потерять очки и не один раз. Так что еще все спереди.

      7
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